Atriz de ‘Chuck’ estará em nova temporada de Dexter

Yvonne Strahovski, a super agente Sarah Walker da recém-terminada série Chuck, vai participar de alguns episódios da próxima temporada de Dexter. A atriz interpreta Hannah McKay, uma mulher forte e independente que chega à Miami Metro Homicide para ajudar nas investigações de casos antigos. No entanto, Hannah não é exatamente o que parece ser, e tenta esconder a todo custo histórias do seu passado. Ela trabalhará com Dexter, que começa a perceber algo de estranho na nova colega.

Este será o primeiro trabalho de Yvonne Strahovski na TV desde Chuck, mas a atriz andou bem ocupada – recentemente ela finalizou dois filmes.

A produção da sétima temporada de Dexter teve início na semana passada, e o primeiro episódio estreia em 30 de setembro.

Fonte: TV Line e EW