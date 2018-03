Atriz de American Horror Story é escalada para piloto da ABC

Connie Britton (a Vivien Harmon, de American Horror Story) estará no elenco da nova série dramática do canal americano ABC, Nashville. O piloto escrito por Callie Khouri (Thelma & Louise) terá como pano de fundo o cenário musical da cidade, onde Connie Britton será Rayna, uma rainha da música country. A atriz Hayden Panettiere (Heroes) fará parte do elenco como uma cantora em ascensão. Jonathan Jackson (General Hospital), Eric Close (Without a Trace), Powers Booth (Deadwood), Robert Wisdom (Burn Notice) e Clare Bowen também foram escalados para o elenco. A direção é de R.J. Cutler.

