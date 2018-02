Atores de ‘Modern Family’ fecham acordo de salário com a Fox

Os fãs de Modern Family já podem respirar aliviados. A 20th Century Fox, que produz a série (mas que vai ao ar pela ABC), resolveu dar um fim à polêmica iniciada na última terça-feira, quando 5 de seus principais atores entraram com um processo para forçar um reajuste de salário. A situação era tão séria que a emissora americana já trabalhava com a possibilidade de adiar a estreia da 4ª temporada da comédia, marcada para o dia 26 de setembro.

Sofía Vergara, Eric Stonestreet, Julie Bowen, Ty Burrell e Jesse Tyler Ferguson entraram em um acordo com a Fox, e passarão a receber US$ 170 mil por episódio (mais do que o dobro do salário atual, que é de US$ 65 mil), além de parte dos lucros do show. Em troca, os atores concordaram em desistir do processo, além de fechar um novo contrato adicionando mais um ano de temporada (o acordo atual prevê 7 temporadas).

Modern Family se tornou um grande sucesso nos EUA, com média de 13 milhões de espectadores. No Brasil, a série é exibida pelo canal Fox.