Ator de ‘Will and Grace’ volta à TV em série policial

Quem é fã da série Will & Grace e adora o personagem Will vai se surpreender com o novo projeto estrelado por Eric McCormack. O ator trocou o lado cômico para entrar no elenco de Perception, novo show da TNT que estreou nesta segunda-feira nos Estados Unidos.

Na série, McCormack interpreta o neurocientista Daniel Pierce, professor que ajuda o FBI solucionar crimes. Mas sua reconhecida habilidade é consequência de um fato, no mínimo, curioso: Pierce sofre de esquizofrenia, condição que dá ao especialista uma percepção diferente de cada crime e/ou criminoso.

Seus métodos nada ortodoxos para resolver casos são observados por sua ex-aluna e agente federal Kate Moretti (Rachel Leigh Cook), parceira de trabalho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista ao jornal The Huffington Post, Eric McCormack disse que sua intenção era distanciar-se ao máximo do personagem que lhe deu maior fama, em Will & Grace. “É claro que procurava um papel totalmente diferente, mas que ao mesmo tempo me desafiasse como ator e desafiasse o espectador”, afirma. McComarck ainda revela um pouco da personalidade de Pierce: “A ideia de que alguém seja esperto o suficiente para conviver tranquilamente com sua própria doença e ainda ser arrogante o bastante para não tratá-la da maneira correta é, acredito eu, uma combinação interessante.”

Perception, show criado por Kenneth Biller e Mike Sussman, registrou boa audiência na estreia: 5.6 milhões de espectadores acompanharam o primeiro episódio, exibido pela americana TNT.

No Brasil, a série ainda não tem data para estrear. Assista abaixo o teaser (em inglês):