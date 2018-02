Ator de “Two and a Half Men” pede aos fãs que parem de assistir a série

Será que mais um ator pode estar de saída de Two and a Half Men? A polêmica da vez envolve o jovem ator Angus T. Jones, que interpreta Jake na comédia. A crítica ao show foi feita no Youtube, durante um testemunho dado por Jones a um programa religioso comandado por um tal de Chris ‘The Forerunner’ Hudson, que acredita que a reeleição Barack Obama é sinal do fim dos tempos. Após dizer que despertou para a religião, Jones critica Two and a Half Men dizendo que o show é “sujo”, e que as pessoas deveriam parar de assisti-lo. Detalhe: o ator de 19 anos ganha US$ 300 mil POR EPISÓDIO. Angus T. Jones ainda pede ao fã que faça uma pesquisa sobre os efeitos nocivos da TV para o cérebro.

Tanto a Warner Bros. (que produz o show) como o canal americano CBS não se pronunciaram sobre o assunto. Mas a situação pode ficar séria para o lado de Jones, já que o ator violou o contrato de trabalho ao falar mal do programa em público. Agora é esperar pelos próximos episódios…

Confira abaixo o vídeo (ele fala do show aos 7min35s):