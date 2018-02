Ator de The Vampire Diaries estreia nova série

Daniel Gillies, o bonzinho (?) vampiro original Elijah de The Vampire Diaries, fez sua estreia em uma nova série que foi ao ar nos EUA semana passada. O drama médico Saving Hope (NBC) centra-se na história de Charlie Harris (Michael Shanks), um cirurgião famoso que se vê fora do corpo ao ficar em estado de coma após um acidente. Enquanto o ‘espírito’ de Charlie circula pelo hospital onde trabalha, sua noiva e colega Alex Reid (Erica Durance) tenta de todas as formas acordá-lo. Alex recebe a ajuda do cirurgião Joel Goran (Daniel Gillies), que nutre sentimentos por ela.

Bom, isso quer dizer que Daniel Gillies está fora de The Vampire Diaries? Não, muito pelo contrário. A quarta temporada ainda contará muita história sobre a família original de vampiros, e Elijah não ficará de fora.

Fonte: EW