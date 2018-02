Ator de ‘The Tudors’ será vampiro em nova série

Jonathan Rhys Meyers, que foi rei em The Tudors, agora será vampiro em uma nova série, Dracula. O canal americano NBC resolveu entrar na onda dos shows vampirescos – True Blood e The Vampire Diaries são bons exemplos – e resolveu produzir a história baseada na obra clássica de Bram Stocker.

A série, que terá inicialmente 10 episódios, se passa em Londres no fim do século 19, e conta a história de Dracula (Meyers), um vampiro determinado a causar estragos e destruição na sociedade vitoriana, mas seu desejo de vingança encontra um grande obstáculo quando ele se apaixona pela mulher que pode ser a reencarnação de sua esposa.

O projeto terá a produção-executiva de Tony Krantz (24 Horas), Colin Callendar (HBO Films), além da participação da produtora da série Downtown Abbey, a Carnival Films & Television.

As gravações de Dracula devem ter início no fim do ano.

