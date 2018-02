Ator de The Secret Circle estará em American Horror Story

The Secret Circle foi cancelada pela CW, mas Chris Zylka (que interpretava o Jake na série) não ficará desempregado por muito tempo. O rapaz anunciou todo contente em seu Twitter que vai participar da 2ª temporada de American Horror Story.

Zylka tem motivos para se sentir “honrado e emocionado” por ter sido escalado para o novo ano da aclamada série. O jovem ator faz parte de um elenco respeitável que também chega para a nova temporada: Chloe Sevigny (Big Love), Joseph Fiennes (FlashForward), James Cromwell (Six Feet Under), o cantor Adam Levine, Britne Oldford (Skins) e a atriz francesa Lizzie Brocheré. Entre as estrelas do primeiro ano, voltam em novos papéis Jessica Lange, Zachary Quinto, Lily Rabe, Sarah Paulson e Evan Peters.

Apesar de ter anunciado participação em American Horror Story, Chris Zylka não revelou detalhes sobre o seu personagem.

A nova temporada do show será ambientada em um sanatório da década de 1960, e deve estrear nos EUA em outubro.