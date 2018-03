Ator de Seinfeld fará participação em Two and a Half Men

Jason Alexander, o eterno George Constanza da série Seinfeld, confirmou que irá participar de um episódio de Two and a Half Men. O ator divulgou hoje em seu twitter que “está ansioso por gravar um episódio de Two and a Half, na próxima semana”. Ainda não há detalhes sobre o personagem de Alexander na série, mas segundo o site de entretenimento TV Guide, a participação do ator deve ir ao ar no dia 7 de maio, penúltimo episódio antes do encerramento da temporada.

A produção de Two and a Half Men já havia divulgado nesta semana a visita de Kathy Bates à série. A atriz vai interpretar a alma do falecido Charlie Harper, que fará uma surpresa ao irmão Alan.

