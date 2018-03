Ator de ‘Married With Children’ participará de ‘Modern Family’

Os fãs da antiga série Married With Children (ou ‘Um Amor de Família’, como é conhecida no Brasil) ficarão felizes com essa notícia: David Faustino, que interpretou Bud, participará de um episódio da quarta temporada de Modern Family, que tem Ed O’Neill (o eterno Al Bundy) como um dos atores principais.

De acordo com o site americano The Hollywood Reporter, Faustino será Drew, um antigo colega de escola de Claire (Julie Bowen). Eles se reencontram durante uma festa de ex-alunos. A notícia ruim é que Faustino e O’Neill não irão contracenar juntos.

Mesmo que os dois não se reencontrem, será bacana rever David Faustino nas telas, já que ele não tem aparecido nos últimos anos. O ator tem feito apenas algumas participações bem pequenas em séries, além de dublagens de animações. Dos quatro atores principais de Married, somente Faustino não teve sucesso em uma outro programa. Atualmente, podemos ver Ed O’Neill em Modern Family, Katey Sagal em Sons of Anarchy e Christina Applegate estrela Up All Night.

Married With Children foi ao ar nos EUA entre 1987 e 1997.