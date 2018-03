Ator de Dawson’s Creek estrela nova comédia da ABC

James Van Der Beek, o eterno Dawson da série teen Dawson’s Creek, vai participar do piloto da nova comédia da emissora americana ABC, Don’t Trust the B—- in Apartment 23. O novo projeto, que estreia nos EUA no dia 11 de abril, conta a história da recém-chegada à Nova York June (Dreama Walker), que vai morar com a maluca e possivelmente sociopata Chloe (Krysten Ritter), cujo ex-namorado/ex-melhor amigo é o próprio James Van Der Beek (sim, o ator interpretará ele mesmo).

Desde o sucesso de Dawson’s Creek no fim dos anos 1990 (série foi ao ar entre 1998 e 2003), Van Der Beek, de 35 anos, ainda não conseguiu alavancar um bom papel na TV, tendo feito apenas participações em algumas séries como Criminal Minds, Ugly Betty, One Tree Hill e Mercy.

Dawson’s Creek foi responsável por lançar Michelle Williams, Katie Holmes e Joshua Jackson à fama.