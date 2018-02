Ator de ‘Breaking Bad’ fará participação em ’30 Rock’

Bryan Cranston vai tirar uma folguinha do clima pesado que envolve o seu personagem Walter White em Breaking Bad para dar algumas risadas em 30 Rock. O ator teve a participação confirmada na comédia criada por Tina Fey na última sexta-feira.

Na série, Cranston fará um amigo ‘muito íntimo’ da mãe de Kenneth (Jack McBrayer), interpretada pela engraçadíssima Catherine O’ Hara (muitos se lembram dela como a mãe do personagem de Macaulay Culkin em “Esqueceram de Mim”). A atriz participou de shows como Six Feet Under e, mais recentemente, Curb Your Enthusiasm. Cranston, além de fazer uma ponta em 30 Rock, dirigiu um dos episódios da nova temporada de The Office.

A 7ª e última temporada de 30 Rock estreia dia 4 e outubro nos EUA. Já a primeira metade do 5º ano de Breaking Bad terminou neste domingo, com a exibição do 8º episódio nos EUA. A segunda parte vai ao ar apenas no ano que vem.

Fontes: TV Line e EW