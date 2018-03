Charlie Sheen parece mesmo fazer falta. Para manter os níveis de audiência, os roteirista de Two and a Half Men resolveram apelar para um beijo entre Ashton Kutcher (Walden Schmidt) e John Cryer (Alan).

A cena acontece em um bar. Walden e Alan resolvem provar que são gays para um casal de lésbicas e o beijo acontece.

Será que Charlie Sheen aprova?

A nova temporada de Two and a Half Men estreia no Brasil em 9 de novembro, às 20h, no canal pago Warner Channel.