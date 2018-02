Ashley Tisdale estará na nova temporada de Sons of Anarchy

Dos filmes Disney para a série sobre violência, sexo e crime organizado. Ashley Tisdale fará uma participação na quinta temporada de Sons of Anarchy, segundo informações do site de entretenimento The Hollywood Reporter. Inicialmente, a cantora e atriz de “High School Musical” estrela dois episódios como a acompanhante de luxo Emma Jean, que trará problemas aos membros da gangue SAMCRO.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a produção de Sons of Anarchy faz uma escolha – no mínimo inusitada – de elenco para participar do show. O ex-Baywatch David Hasselhoff fez uma ponta na série em 2011, como um ex-ator pornô. Até que ele foi bem engraçado.