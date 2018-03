Após Game of Thrones, Sean Bean estreia em nova série…mas…o personagem dele morre!

Mais uma vez, o personagem de Sean Bean é morto em uma produção! O que acontece com Hollywood para querer sempre “matar” esse ótimo ator?

Sean Bean apareceu bem diferente de seu personagem Eddard Stark (Game of Thrones) na estreia de Missing, nova série da emissora americana ABC, ocorrida nesta quinta. Bean atua ao lado da atriz Ashley Judd, que está no papel principal como uma ex-agente da CIA em busca do filho desaparecido. Já o ator interpreta o marido da agente, que é assassinado (mais uma vez!) já no início do primeiro episódio. Mas os fãs do ator podem ficar tranquilos, pois Bean aparecerá em episódios futuros.

Em entrevista à revista americana EW, Sean Bean disse que seu personagem vai aparecer em vários flashbacks, para que o público conheça um pouco mais o Paul, e como era a relação dele com a esposa Beca. Aproveitando a oportunidade, a revista perguntou se a produção de Game of Thrones por acaso o chamou para fazer flashbacks de Eddard Stark. Ele respondeu que (infelizmente) ainda não.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bom, esse post sobre Sean Bean e seus personagens que nunca sobrevivem para ver o fim da história me fizeram lembrar de um vídeo publicado no ano passado com as 21 (!!!) mortes de personagens do ator. Já é um especialista!

***ATENÇÃO: O vídeo possui cenas de violência!!!

Fonte: EW