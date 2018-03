Anthony Edwards e Keri Russell voltam à TV para novos projetos

O eterno doutor Mark Greene de ER (ou Plantão Médico, no Brasil) será protagonista do novo projeto da emissora ABC, Zero Hour. Este será o primeiro papel fixo de Anthony Edwards desde a sua saída da série médica, em 2008. Em Zero Hour, Edwards será Hank Foley, um editor de revista que se envolve em uma das maiores conspirações da história da humanidade depois que sua esposa é sequestrada. O piloto será escrito e produzido por Paul Scheuring, criador da série Prison Break.

A “Felicity Porter” Keri Russell (Felicity) também volta à TV no drama de espionagem do canal americano FX The Americans. Na série, a atriz será a espiã da KGB Elizabeth, que tem um casamento arranjado com outro agente, Phillip. O casal mora nos Estados Unidos com os dois filhos, que não fazem a mínima ideia sobre a identidade verdadeira dos pais. Mas a relação entre os espiões se torna mais íntima e verdadeira, ao mesmo tempo que em que a tensão em meio à Guerra Fria ainda é forte. As ações secretas e a rede de informantes da KGB passam a correr sério risco quando Phillip fica cada vez mais próximo do estilo de vida americano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As informações são do The Hollywood Reporter

Leia outras notícias sobre FX e ABC:

Atriz de American Horror Story é escalada para piloto da ABC

Homeland: nova aposta do FX estreia neste domingo

Anger Management: nova comédia de Charlie Sheen estreia em junho