‘Anger Management’ ficará no ar sem intervalo por dois anos

Charlie Sheen que se cuide: o ator terá que trabalhar muito nos próximos anos. O presidente do canal FX americano John Landgraf explicou nesta quarta-feira os detalhes da produção dos próximos capítulos de Anger Management. No ano passado a emissora a cabo divulgou a renovação da série, que terá nada mais nada menos do que 90 episódios. Haja história!

Segundo Landgraf, a partir de 17 de janeiro (data de retorno da série nos EUA), serão produzidos 45 episódios por ano, sendo exibidos toda semana (com exceção de feriados e dias de programação esportiva). As séries americanas geralmente encerram suas temporadas entre abril e maio (primavera) e só retornam depois das férias de verão (entre setembro e outubro), com exceção das séries mid-season (que muitas vezes vão ao ar no período de férias). Anger Management não terá esse intervalo.

O presidente do FX voltou a confirmar que Martin Sheen (pai de Charlie na vida real) fará parte do elenco fixo da série.

Fonte: TV Line