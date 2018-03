Alec Baldwin diz que fica em 30 Rock até a próxima temporada

Depois de dias especulações, boatos e até uma entrevista da criadora de 30 Rock a um talk show americano, Alec Baldwin finalmente resolveu esclarecer a sua recente declaração no Twitter, de que “deixaria a série”. O ator, que vive há 6 anos o papel de Jack Donaghy – personagem que, aliás, ajudou a reconstruir sua carreira – afirmou em entrevista à Associated Press que ficará até o fim da série, que termina na próxima temporada. A própria Tina Fey sugeriu na semana passada que a sétima temporada poderia ser a última.

Bom, para quem é fã e sempre acompanha as novidades sobre 30 Rock, a notícia não é tão surpreendente, já que nos anos anteriores Alec Baldwin falava indiretamente sobre sair do show. Parece que a hora chegou.

