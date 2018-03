Ainda mais Charlie, mais Kutcher

O Comedy Central divulgou trechos do programa com Charlie Sheen.

Primeiro, Sheen entra acompanhado de Slash

Neste outro, Seth MacFarlane diz que vai fazer o obituário de Charlie Sheen – copiado de Amy Winehouse

Depois, Jeffrey Ross explica porque Martin Sheen, pai de Charlie e Emilio Estevez – irmão dele – não estão presentes no evento por “comprimissos familiares”:

A divulgação foi uma resposta à nova abertura de Two and a Half Men, com Ashton Kutcher, divulgado nesta segunda-feira, 12.

A briga por audiência continua. Os dois programas vão ao ar em 19 de setembro nos Estados Unidos.