A volta de ‘Fringe’

O Estado de S. PauloSe Lost trazia ao espectador mais perguntas do que respostas, em Fringe, série do mesmo criador J. J. Abrams, a equação se inverte, e a trama oferece respostas bem pautadas na ficção científica a um público disposto a crer que, sim, existem buracos de minhoca, fendas no tempo e universos paralelos com versões diferentes de nós mesmos. História amalucada, mas de roteiro plausível, Fringe caiu em ibope desde sua estreia, mas dificilmente figura nas listas de séries com risco de acabar e já está em seu 4.º ano – que chega ao Brasil nesta terça-feira, na Warner, às 22 horas.

Após uma das melhores temporadas da série, que se passou em episódios alternados nos dois universos (o nosso e o paralelo), Fringe terminou o 3.º ano com uma reviravolta: Peter, interpretado por Joshua Jackson (ex-Dawson’s Creek), personagem central da trama, pode nunca ter existido.

Antes das gravações do 4.º ano, o Estado conversou coma protagonista australiana Anna Torv. Na entrevista, ela comenta a nova temporada. ‘Precisamos de novas instruções. Porque tinha uma Olivia formulada em minha cabeça e, agora, eles deram uma mega “reset” na história’, disse. Leia a entrevista com Anna Torv