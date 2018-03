30 Rock terá episódio ao vivo nos Estados Unidos

Tina Fey e sua produção resolveram repetir a dose: farão um episódio de 30 Rock ao vivo no dia 26 de abril. A primeira exibição do tipo ocorreu em outubro de 2010, sendo muito bem sucedida – já que a série, na época, aumentou a audiência em 43% (30 Rock tinha uma média de 6.6 milhões). Também pudera! O primeiro episódio ao vivo teve convidados de destaque: Matt Damon, Rachel Dratch, Chris Parnell, Bill Hader e o nosso querido mad man Jon Hamm. Ainda não foram anunciadas participações especiais para o novo episódio.

A comédia da emissora americana NBC está atualmente na sexta temporada, e conta com Alec Baldwin, Tina Fey, o engraçadíssimo Tracy Morgan e Jane Krakowski.

As informações são da EW