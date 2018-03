2 Broke Girls: série terá participação de Martha Stewart

Max (Kat Dennings) e Caroline (Beth Behrs) receberão uma convidada especial no episódio de 2 Broke Girls do dia 7 de maio: a empresária e apresentadora Martha Stewart. Para quem não se lembra, Martha é uma celebridade americana, conhecida por seu programa sobre receitas, casa, família etc. Em 2004, ela havia sido presa por crime de mercado financeiro.

No episódio de 2 Broke Girls, Martha Stewart participará de uma festa de gala em um museu de arte. Max e Caroline vão até o evento para apresentar o seu promissor negócio de cupcakes.

Esta não será a primeira vez que Martha Stewart participa de uma série de TV. A empresária já deixou sua marca em shows como Ugly Betty, Simpsons, 3rd Rock from the Sun e Ellen.

Fonte: The Hollywood Reporter