‘Modern Family’ tem cinco indicações a prêmio

Modern Family é a série com mais indicações do prêmio Critics Choice para TV, que acontece pela primeira vez este ano. Além das nomeações dos atores Julie Bowen, Ty Burrell, Ed O’Neill, Eric Stonestreet e Sofia Vergara, a série vai concorrer ao prêmio de Melhor Comédia. A categoria tem ainda The Big Bang Theory, The Office, Glee, Community, 30 Rock, The Middle, Parks and Recreation, Archer e Louie.

Mad Men recebeu cinco indicações, seguida por Boardwalk Empire e 30 Rock, com quatro cada uma. As três séries disputam o prêmio de melhor drama com Dexter, The Walking Dead, Fringe, The Good Wife, Game of Thrones, Friday Night Lights, Justified e The Killing.

O prêmio, da Associação de Jornalistas da Televisão, filiada à Associação de Críticos americanos, aquela do Critics Choice Movie Awards, que acontece desde 1995. A cerimônia para TV acontece em 20 de junho em Los Angeles, Califórnia.