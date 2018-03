11 coisas da TV em 2012 que sentiremos falta

Quem acompanha séries de TV ao longo dos anos sabe que sua história preferida, assim como seus personagens, passam por grandes mudanças. Mas algumas delas, vamos admitir, não gostaríamos que acontecessem!

Em 2012 tivemos cancelamentos, mortes, casamentos…e a saída de personagens que faziam um show à parte. Abaixo, segue uma pequena lista de alguns que com certeza farão falta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

House

Quem se esquecerá do mal-humorado, incrivelmente inteligente, sarcástico e charmoso doutor Gregory House? Ao longo de oito temporadas vimos Hugh Laurie transformar seu insuportável personagem em um dos mais queridos da TV (quem ainda se lembra do ator em Stuart Little?). O fato é que House e sua equipe sempre serão lembrados.

Howard Wolowitz solteiro

Gente, é verdade: Howard Wolowitz (Simon Helberg) se casou em The Big Bang Theory. Virou astronauta e um homem sério, para o desespero dos fãs! Quem não se lembra das diversas tentativas de conquistar a mulherada ao lado do amigo Raj (Kunal Rayyar), e das infames cantadas para cima da Penny (Kaley Cuoco)? Sentiremos muita falta desse cara.

Liz Lemon solteirona

Falando em casamentos, também não podemos nos esquecer que a solteirona mais engraçada da TV se casou em 2012. Pois é, não veremos mais Liz Lemon (Tina Fey) em engraçadas situações e encontros que terminam em desastre em 30 Rock.

Terra Nova

A série milionária sobre viagem no tempo e era pré-histórica de Steven Spielberg era promissora, mas o alto custo da produção (só o primeiro episódio custou US$ 20 milhões) fez com que a Fox colocasse um fim à grande e cara aventura em março de 2012. A decisão do canal deixou fãs americanos e brasileiros bem chateados.

Glenn Close em Damages

Quem se esquecerá da diabólica Patty Hewes em Damages? Durante cinco temporadas, Glenn Close deu vida a uma das melhores personagens da TV. A série deixará saudades.

A voz de Kristen Bell em Gossip Girl

Kristen Bell, que hoje interpreta a sexy e determinada Jeannie em House of Lies, fará muita falta na série Gossip Girl. Isso porque durante seis anos, a voz da atriz narrou as idas e vindas dos personagens de Upper East Side. Quem não sentirá falta de seus astutos comentários? XOXO, Kristen.

Larry Hagman

JR Ewing e suas sobrancelhas farão falta na TV. Larry Hagman, que deu vida a um dos personagens mais detestáveis da telinha, faleceu em novembro, enquanto filmava a segunda temporada da nova versão de Dallas. Hagman já havia gravado 6 episódios, por isso ainda teremos a chance de nos despedir desse grande ator.

Sarah Michelle Gellar na TV

Ok, Ringer pode não ter sido a melhor série já criada, e a história da irmã gêmea que assume a identidade da outra não foi das mais originais, mas sentiremos muita falta de Sarah Michelle Gellar na TV. Ringer foi o primeiro grande retorno da atriz à telinha desde Buffy (1996-2003), após passar alguns anos dedicando-se ao cinema. Os fãs aguardam ansiosos a sua volta, Sarah!

Lane Pryce em Mad Men

Muitos fãs de Mad Men ficaram perplexos e chateados quando Lane Pryce (Jared Harris), um dos mais brilhantes personagens da série, se enforcou. O público sentirá falta do adorável sotaque e do jeito peculiar de Lane Pryce eram com certeza o grande destaque da Sterling Cooper Draper Pryce.

Opie em Sons of Anarchy

Passou anos preso, perdeu a esposa na primeira temporada, e logo depois o pai foi assassinado. As duas mortes e sua prisão estão relacionadas ao grupo que pertencia e que era sua vida: Sons of Anarchy, gangue de motociclistas ligada ao crime organizado. Opie (Ryan Hurst), leal amigo de Jax (Charlie Hunnan) era o único elo de dignidade que ainda segurava o presidente da SoA de abraçar o lado frio e perverso do crime. Mas Opie foi cruelmente assassinado na prisão, na frente dos colegas e do seu melhor amigo, que jurou vingança. Bye, Opie.

Michael Kors em Project Runway

Ok, este blog não é exatamente focado em reality shows, mas não poderia deixar de mencionar a saída do estilista Michael Kors da banca de jurados de Project Runway, depois de 10 anos. Suas alfinetadas e comentários sarcásticos sobre os trabalhos dos pobres participantes do reality farão muita falta.