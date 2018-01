Xuxa prepara atração infantil para a TV paga

Xuxa estreia hoje, 24, a segunda temporada do Dancing Brasil, na Record TV, mas de olho no futuro: ela quer retomar o trabalho com o público infantil.

À coluna, a apresentadora disse que foi abordada por canais da TV paga e que, juntamente com sua equipe, tem analisado as possibilidades e desenvolvido, ainda de maneira embrionária, um projeto para se reconectar aos seus ‘baixinhos’.

“Tudo tem que ser no meu tempo pequeno. Tenho me dedicado muito ao Dancing”, disse.