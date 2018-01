Xande Valois, vencedor do Dancinha dos Famosos, do Domingão do Faustão, está no elenco de Vamp – O Musical, e interpreta Matosinho, personagem que pertenceu a André Gonçalves na novela de 1991.

