Um dos maiores sucessos da TV, novela ‘Sinhá Moça’ estreia no canal Viva

Um dos maiores sucessos da TV brasileira, Sinhá Moça, com Lucélia Santos, será exibida no canal Viva a partir do próximo dia 29. A primeira, e clássica, versão da trama foi ao ar em 1986 na Globo e é, até hoje, uma das novelas mais vendidas no mundo. O folhetim ganhou remake na mesma emissora em 2006, com Débora Falabella no papel principal.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, com direção de Reynaldo Boury e Jayme Monjardim, a novela foi inspirada no romance homônimo, de Maria Dezonne Pacheco Fernandes.

Sinhá Moça (Lucélia Santos) é uma moça romântica, filha do coronel Ferreira (Rubens de Falco), o Barão de Araruna, e de Cândida (Elaine Cristina). De volta à sua cidade, depois de terminar os estudos na capital, ela conhece o republicano abolicionista Rodolfo (Marcos Paulo), por quem se apaixona.

Contrária às ideias do pai, um escravocrata, ela se junta a Rodolfo e outros abolicionistas na luta pela defesa dos negros.

Além da mãe, Sinhá Moça conta com o carinho da escrava Bá (Chica Xavier), cujo filho, que teve com Pai José (Milton Gonçalves), foi vendido pelo Barão em um lote de escravos. Ela sonha em rever o garoto um dia.

A trama de Sinhá Moça se passa entre 1886 e 1888, em 13 de maio, dia da Abolição.

A novela vai ao ar no Viva de segunda a sábado, às 14h30.