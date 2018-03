TV Cultura busca nova apresentadora para retomar o ‘Viola, Minha Viola’

O assunto ainda é tratado com cautela e a TV Cultura, oficialmente, nega. Mas a emissora tem feito testes com cantoras para encontrar uma nova apresentadora para o Viola, Minha Viola, que deixou de ser produzido desde a morte de Inezita Barroso, em 2015.

A cantora o apresentava desde 1980. A estreia da nova temporada deve ficar para o segundo semestre.

Antes, a Cultura lançará uma série de programas. O pacote inclui a sitcom original Máximo e Confúcio, um spin-off de Papai Sabe Nada (1962-1966) produzido pela MoonshotPictures e protagonizada por Ricardo Côrte Real e Leonardo Cortez, com estreia marcada para o dia 21, e o Word On The Street, da BBC, que promove o ensino da língua inglesa moderna a partir de diferentes temas. Estreia dia 11.