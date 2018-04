‘The Voice Kids’ inicia fase das batalhas

Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla Victor & Leo tiveram pouco mais de um mês de férias na Globo, mas retornaram ao batente nesta semana para gravar a fase de batalhas do The Voice Kids.

A etapa eliminatória da competição será exibida em fevereiro, e as crianças subirão ao palco de três em três, de acordo com as seleções de seus respectivos técnicos. Somente um cantor de cada trio avança para a próxima fase.

No dia 30, o Globo Play terá uma lista com os dez momentos mais marcantes da primeira temporada, selecionados por André Marques para o especial Replay 10.

Entre as escolhas do apresentador estão a audição de Larissa, que de tão nervosa chamou Ivete de Claudinha, Rafa Gomes, e a carta aberta que Tiago Leifert fez aos candidatos, na grande final.