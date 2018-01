‘Steven Universo’, ‘Hora da Aventura’ e ‘Clarêncio o Otimista’ ganham episódios especiais no Cartoon durante as férias

Durante as férias de julho, o Cartoon Network estreia três minisséries em sua programação, com Steven Universo, Hora da Aventura e Clarêncio o Otimista.

A maratona tem início nesta segunda-feira, 3, com Steven Universo, no especial Fora Desse Mundo, com 5 episódios de 11 minutos. O pai de Steven, Greg, é capturado, e o Steven e as Crystal Gems partem para o espaço na missão de resgatá-lo. Será exibido até domingo, 9.

Na próxima segunda, 10, até domingo, 23, Finn e Jake, de Hora da Aventura, vão encarar uma nova aventura em Adventure Time: Ilhas. Com 8 episódios de 11 minutos, o especial acompanha Jake e Finn viajando por ilhas distantes da Terra de Ooo ao lado de BMO e de Susana Forte, uma das últimas humanas vivas. A minissérie tem revelações sobre o passado de Finn.

E, entrando na reta final das férias, entre dia 24 e 30, em Clarêncio o Otimista, Clarêncio decide organizar a melhor festa do pijama com seus amigos, em Festa do Pijama Tempestuosa. São 6 episódios de 11 minutos.

O Mês de Minisséries no Cartoon é apresentado de segunda a sexta, às 12h30, com maratonas aos sábados, às 14h, e domingos, às 12h.