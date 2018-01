Simone, da dupla Simone & Simaria, deu show de profissionalismo na gravação do especial de Natal do Legendários, da Record TV.

Mesmo com uma indisposição intestinal, que lhe provocou dores, permaneceu no estúdio por mais de 4 horas, participou de brincadeiras, cantou e dançou funk com Ludmilla.

Vai ao ar no sábado (24).