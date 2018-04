Série croata ‘O Jornal’ mostra relação da mídia com igreja, governo e partidos

Pedro Venceslau

Em uma das cenas da série O Jornal (Novine), disponível desde meados de abril na plataforma Netflix, o dono do único diário independente da terceira maior cidade do país se aproxima do editor-chefe e constata que ele já mandou rodar a edição do dia seguinte. “E amanhã tudo de novo outra vez, como se nada tivesse sido feito hoje. Mas até quando?”, pergunta o patrão.

É basicamente disso que se trata o drama político que se tornou o maior sucesso da TV croata dos últimos tempos: jornalismo. A primeira impressão é que estamos diante da versão raiz da badalada série norte-americana Newsroom, de Aaron Sorkin. Mas é muito mais que isso.

Um empreiteiro corrupto aproveita-se da profunda crise financeira do jornal mais influente da região e, aliado a um político conservador igualmente truculento, joga pesado para comprar a publicação.

As motivações para a aquisição conduzem a narrativa. Há uma conspiração, um caso mal explicado de atropelamento e fuga e um sórdido movimento de placas tectônicas nos bastidores do poder.

Trata-se, enfim, de uma boa série político-policial, que lembra um pouco duas boas produções recentes do gênero: a francesa Marseille e a italiana Suburra. Mas são os bastidores da profissão que fascinam.

Não tem espaço para maniqueísmos. Há o repórter idealista que aceita ser porta-voz do político corrupto, mas não sabe fazer um nó de gravata e o editor que se recusa a aceitar a ditadura da indústria caça-clique, mas morre de medo de ser obrigado a render-se a ela e desabafa: “Emprego e integridade não cabem na mesma frase”.

NOTINHAS

Felipe Andreoli vai comandar o Zona Mista, novo programa do SporTV, que será exibido durante a Copa do Mundo da Rússia. O apresentador contará com a companhia do humorista Maurício Meirelles e, juntos, vão analisar os principais lances do dia com irreverência. O Zona Mista tem estreia marcada para 14 de junho e será exibido diariamente das 22h às 22h30.