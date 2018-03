Série alemã ‘Deutschland 83 – Espião Novato’ estreia no Mais Globosat

Quer ver uma série nova, que tal arriscar essa produção alemã Deutschland 83 – Espião Novato, que estreia na TV neste sábado, dia 24, às 22h, no canal Mais Globosat, com dois episódios em sequência? Com chance de acompanhar também, a partir de domingo, pela Mais Globosat Play e nas plataformas on demand das operadoras.

A trama está localizada no ano de 1983, na Alemanha dividida pelo muro e a tensão entre as duas só cresce. É nesse redemoinho que surge o jovem espião Martin Rauch (Jonas Nay), que tem de se infiltrar no exército da Alemanha Ocidental.

No meio dos inimigos, o agente tem a missão de reunir informações sobre o sistema operacional do inimigo. Por ser muito jovem, Martin muitas vezes passará sufoco, quase chegando a ser descoberto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E aí, vale uma espiadinha?