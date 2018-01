Sem professora Helena, ‘Carrossel – O Filme’ volta a ser exibido no SBT

Sucesso nos cinemas, Carrossel – O Filme volta a ser exibido no SBT nesta terça, 27, às 23h15 (sim, nesse horário tarde mesmo!). O longa, lançado em 2015, é um derivado da novela Carrossel, a versão brasileira escrita por Íris Abravanel a partir da original mexicana e exibida durante quase um ano no SBT, de 2012 a 2013.

O elenco do filme é praticamente o mesmo da novela, liderado por Larissa Manoela (como Maria Joaquina), Jean Paulo Campos (como Cirilo), Maisa Silva (como Valeria), destaques tanto no folhetim quanto no longa. Rosanne Mulholland, a professora Helena, não participou desse primeiro longa da série, porque, na época, estava no ar na Globo, na novela Alto Astral – ela só entrou no filme Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina, de 2016.

Carrossel – O Filme conta com as divertidas participações de Marcia de Oliveira, como Graça, e Noemi Gerbelli, como a diretora Olívia, além do ator e humorista Oscar Filho e do músico e ator Paulo Miklos, que vivem a dupla de malfeitores Gonzalito e Gonzales – caricatos, mas que funcionam bem em cena.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com direção de Alexandre Boury e Maurício Eça, o longa mostra os alunos da Escola Mundial, já adolescentes, no acampamento de férias Panapaná, comandado pelo gentil senhor Campos, interpretado pelo ator Orival Pessini (morto no ano passado e que se popularizou com personagens como Fofão).

No acompanhamento, as crianças se divertem, mas também precisam enfrentar as armações de Gonzales e Gonzalito, que querem comprar o terreno para transformá-lo em uma fábrica poluidora. Para ajudar o senhor Campos, a turma fará de tudo para impedir os dois vilões.

Apesar de o primeiro filme ter conseguido boa bilheteria, alavancada pelo público infantil , Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina é melhor.

Veja o trailer do filme: