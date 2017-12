‘Sei que eu sou racista, mas é uma coisa que eu não posso controlar’, diz Day McCarthy

Roberto Cabrini apresenta neste domingo, 17, a Retrospectiva SBT 2017.

Além de lembrar os fatos marcantes do ano, o jornalista exibirá uma entrevista exclusiva com Day McCarthy, a brasileira que chamou de macaca a filha de Bruno Gagliasso e despertou a ira dos internautas.

“Não quero ser falsa, não estou preparada para pedir desculpas a eles (…) Sim, eu sei que estou errada! Sei que eu sou racista, mas é uma coisa que eu não posso controlar”, disse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cabrini pergunta se ela pretende procurar ajuda psicológica, e Day responde: “ah sim, pretendo sim! Porque eu também quero saber o que se passa com a minha cabeça.”

Ela também diz querer pedir desculpas para Titi, “porque não queria que ela crescesse e se sentisse mal por ser negra ou pelas ofensas que eu falei contra ela. Espero que daqui 10 anos, outras notícias vão vir e ela não saiba o que aconteceu 10 ou 9, 8 anos atrás”.

O apresentador questiona ainda se ela acredita que deve pagar pelo que fez: “se eu for condenada, sim.”

A entrevista vai ao ar no domingo, 17, à meia-noite, no SBT.

+ Notinhas

O Rico e Lázaro vai estrear nos Estados Unidos. Sob o título El Rico y Lázaro, será exibida a partir de 15 de janeiro pela Univision.

Marcos Mion gravou ontem, 12, o especial de Natal do Legendários, penúltima edição de seu programa na Record TV. Sandy, amiga de longa data, esteve presente. Vai ao ar no dia 22.

O psicanalista Jorge Forbes, criador e apresentador do TerraDois, da TV Cultura, soube que seu programa foi eleito o melhor do ano pela APCA pouco depois de desembarcar em Paris, onde acompanhou o enterro de Judith Miller, filha de Jacques Lacan. A segunda temporada, apresentada em parceria com Bete Coelho, terá seu último episódio exibido hoje, 13.

Concorrentes nos negócios, amigos fora deles. Cerca de 20 ‘merchandetes’ se uniram na última sexta, 8, para uma festa de confraternização de fim de ano. Juarez Pontes, Carol Borba, João Ferreira e tantos outros celebraram os bons resultados de suas ações em um bar no centro da cidade.

O Melhores do Ano foi um dos assuntos mais falados nas redes sociais no domingo, 10. No Twitter, mais de 270 mil tweets e 37 termos relacionados ao programa entraram nos Trending Topics, sendo que 20 deles chegaram aos TTs mundiais.