Seann William Scott substitui o problemático Clayne Crawford, na série ‘Máquina Mortífera’

Após ter confirmada uma nova temporada da série Máquina Mortífera, confirmou-se também a entrada do ator Seann William Scott no lugar do problemático Clayne Crawford.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, o ator, conhecido por sua participação em American Pie, entrará na série interpretando o irmão de Martin Riggs.

Baseada nos filmes de sucesso da década de 1980, série policial mostra a relação conflituosa e engraçada entre os detetives Martin Riggs (que no cinema foi vivido por Mel Gibson e agora na TV será Seann William Scott) e Roger Murtaugh (Danny Glover, o cinema, Damon Wayans, na TV).