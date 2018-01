Se o ‘Zorra’ mudou, por que o ‘Pânico’ não consegue?

Dois exemplos de produtos de humor que atingiram seus auges, mas ficaram datados: Zorra Total, da Globo, e Pânico, da Band.

O primeiro passou por uma reformulação drástica: mudou diretor, roteiristas, elenco e até de nome. Resultado: alta aceitação do público. Não à toa, seus vídeos viralizam nas redes sociais.

Já o Pânico tenta manter o mesmo estilo há 14 anos e não consegue se reinventar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há quem diga que o politicamente correto seja o motivo de seu fim na TV, mas a verdade é que a audiência já não vê como piada os ataques às minorias.

Estudar o Zorra pode ser a saída para Emílio Surita e cia.

Zorra 1. Teve mais de 2,6 milhões de visualizações o vídeo de Cadê a Galera Batendo na Panela, paródia de Morena de Angola, de Clara Nunes.

Zorra 2. O programa brincou com o fato de as pessoas não se acostumarem com a retirada do ‘Total’ do título. Em um dos esquetes, um personagem sugeriu a mudança de nome para ‘Haroldo’. A brincadeira saiu do programa, ganhou as redes sociais e a programação da Globo, com direito a abertura fictícia que indicava o novo nome. O público do Twitter entrou na brincadeira, fazendo com que a hashtag #Haroldo entrasse 7 vezes nos Trend Topics Mundo e 54 vezes nos Trend Topics Brasil.