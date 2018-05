Sandra Annenberg fala da nova temporada de ‘Como Será?’, que tem cenário novo

Prestes a comemorar o número 200 do programa Como Será?, Sandra Annenberg inicia de mais um ciclo, que estreia no sábado, dia 12, e que tem novo cenário, oferecendo mais possibilidades de interações com os convidados. À coluna, a apresentadora fala sobre o que o público verá a partir de agora. “Vamos investir em mais atrações de estúdio, como entrevistas com vários personagens e especialistas, além de atrações culturais de projetos sociais”, conta Sandra, que está à frente da atração desde 2015.

Iniciando essa nova temporada, que cai justo no fim de semana dos Dia das Mães, ela conta que está programada uma emocionante homenagem, no quadro Hoje é Dia de…, que continua com Alexandre Henderson à frente. Sandra revela ainda atrações de outras edições mais adiante. “No dia 19, teremos a estreia de Terra 2 – A Missão, um dos últimos documentários gravados por Stephen Hawking para a BBC”, revela Sandra, explicando que “a série fala de uma das teorias mais famosas de Hawking, a de que o homem precisa buscar soluções em outros planetas, pois a Terra não conseguirá abrigar vida por muito mais tempo”, explica.

Apresentadora afirma também o que está agendado sobre Copa e eleição. “Na edição 200, que irá ao ar em 9 de junho, vamos exibir o Hoje é Dia de… Rússia, em homenagem ao país sede da Copa”, diz. Sobre eleições, anuncia que tema estará “presente na série Além do voto, uma produção da equipe de jornalismo, com estreia prevista para 30 de junho. Nela, vamos mostrar como a população pode participar da política para além da eleição, quais ferramentas nós temos para isso”.

Agora em maio, o Gloobinho traz novidades para os pequenos. Dia 14, às 11h15, a animação Oi, Duggee! mostra um cachorro dono de uma creche, onde filhotes passam o dia enquanto os pais trabalham. Dia 21, tem Manimo, que reúne histórias clássicas. E, dia 28, chega Dusty & Mop, que mostra duas criaturas fofas que veem o mundo dos humanos como um playground.