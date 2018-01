Saiba como será o talk-show de Pedro Bial na Globo

Pedro Bial está em férias, em Londres, mas sua equipe segue formatando seu talk-show, previsto para abril.

Ainda não há título definido, pois todos os sugeridos pela emissora foram considerados ultrapassados.

No time, há sete diretores, um para cada área, além de dez roteiristas e uma grande equipe de produção, vinda do Programa do Jô e do Esquenta!.

Bial quer um programa dinâmico. Para isso, cairá na estrada em busca de personagens anônimos, além de sair do País para garantir ao menos uma entrevista semanal com um astro internacional.

Também haverá humor, que pode ser um stand-up ou uma esquete, sempre protagonizada por humoristas.

No estúdio, os bate-papos com os convidados serão curtos, não passando de dez minutos de duração.