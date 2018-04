Rodrigo Bocardi deixa estúdio do ‘Bom Dia SP’ para fazer reportagem

Rodrigo Bocardi reviverá seus tempos de reportagem no dia 25 de janeiro.

Atuando como ‘âncora repórter’, o apresentador do Bom Dia SP, da Globo, sairá do estúdio da Marginal Pinheiros e fará um giro por alguns pontos da cidade, no dia em que ela completará 463 anos.

Em vez de festejar, Bocardi mostrará, ao vivo, alguns problemas de São Paulo, como as péssimas estruturas de calçadas, a poluição dos rios, a malha viária e a arborização.

Durante o telejornal, fará entradas diretamente da ponte Cidade Jardim, avenida Santo Amaro, rua Frederico Alvarenga e Estação da Luz.

Já o SPTV 1.ª Edição trará uma série de reportagens, a partir de segunda-feira, 23, sobre as primeiras construções da cidade e uma projeção de como ela estará em 2020.