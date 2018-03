Ricardo Lessa é o novo apresentador do ‘Roda Viva’

Em nota oficial, a TV Cultura anunciou nesta segunda-feira, 19, que o jornalista Ricardo Lessa será o novo apresentador do programa Roda Viva. que terá a primeira apresentação no dia 9 de abril.

Com mais de 40 anos de carreira, Ricardo Lessa formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e iniciou a carreira no Jornal do Brasil, passando ainda pelo Bom Dia Rio, da TV Globo e pela Política do jornal O Estado de S. Paulo.

Lessa é também autor de seis livros, entre eles Amazônia: raízes da destruição e A que hora vem o povo?. Foi vencedor do Prêmio Embratel e do Prêmio Icatu de Jornalismo Econômico.

Jornalista ocupa o lugar de Augusto Nunes, que despedirá do programa no dia 26 entrevistando o juiz Sergio Moro.