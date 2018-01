RedeTV! fecha parceria com a Polícia Federal para reality show

A RedeTV! fechou uma parceria com a Polícia Federal para a nova fase do reality Operação de Risco – no ar desde 2010.

A partir deste sábado, 19, o programa acompanhará a ação dos policiais que trabalham em aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Piauí e Sergipe.

Nos registros já feitos pela equipe do diretor Eduardo Oliveira, destacam-se os casos de tráfico internacional de drogas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um deles, dois turistas africanos foram presos tentando embarcar com eixos de caminhão, preenchidos com pasta base de cocaína.