10 de março. É a partir desta data que o Legendários passa a ser exibido às sextas, na Record TV.

Marcos Mion e sua produção já estão avisados, e a emissora deve fazer o anúncio desta mudança em sua grade em breve.

O apresentador não gostou da novidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No lugar do Legendários, no sábado, a emissora irá exibir filmes.