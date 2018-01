Marcelo Arnal, que interpretou Marcão em Totalmente Demais, da Globo, estreia na Record TV em O Rico e Lázaro.

Será Belsazar, um garoto mimado que nasceu com sangue do avô, Nabucodonosor (Heitor Martinez), e sofrerá as consequências de suas escolhas.

Marcelo também está gravando o filme Nada a Perder, onde interpreta o genro de Edir Macedo.