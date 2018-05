Próxima novela das 7, ‘O Tempo Não Para’ traz história de família congelada no século 19 que desperta em 2018

A próxima novela das 7 da Globo, O Tempo Não Para, se passará em dois momentos: no século 19 (no primeiro capítulo) e, depois, no século 21 (no restante da novela). O ano é 1886. A abastada família Sabino Machado, que vive em São Paulo e é proprietária de terras para exploração de ouro e minério, além de investimentos em telefonia, embarca em um dos mais seguros navios da época, o Albatroz, rumo à Europa. Dom Sabino (Edson Celulari) viaja para conhecer o estaleiro que comprou na Inglaterra e, por tabela, manter sua filha, Marocas (Juliana Paiva), longe das fofocas após, no altar, se recusar a casar.

O trajeto do navio é desviado para uma visita à Patagônia. E o Albatroz se choca com um iceberg – seria um Titanic rebatizado? A embarcação naufraga e, por causa das baixas temperaturas, a maioria dos passageiros acaba congelando, incluindo toda a família Sabino Machado, formada por Dom Sabino, Dona Agustina (Rosi Campos), Marocas e as gêmeas Nico (Raphaela Alvitos) e Kiki (Nathalia Rodrigues) e o cão fox terrier do clã, o Pirata, além dos escravos Damásia (Aline Dias), Cairu (Cris Vianna), Cesária (Olivia Araujo), Menelau (David Junior) e Cecílio (Maicon Rodrigues), o guarda-livros Teófilo (Kiko Mascarenhas), a preceptora Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) e o jovem Bento (Bruno Montaleone).

Já no ano de 2018, um bloco de gelo chega à praia de Santos, no litoral paulista, com as pessoas congeladas. Devidamente resgatadas, vão despertando pouco a pouco, e terão de se adaptar aos novos tempos. Essa premissa saborosa faz lembrar um pouco o filme Eternamente Jovem, com Mel Gibson, de 1992, mas ali as motivações e as circunstâncias foram outras. Com humor e realismo, O Tempo Não Para, de Mario Teixeira e que tem direção artística de Leonardo Nogueira, deve estrear no 2.º semestre.