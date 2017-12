Conversa com Bial é o título do programa que Pedro Bial apresentará na Globo a partir do dia 1.º de maio.

O talk-show contará com uma banda fixa, composta por cinco músicos, sendo três homens e duas mulheres.

As moças estarão na guitarra e no baixo. Haverá outro rapaz na guitarra, um no teclado e outro na bateria.

Trata-se de um conjunto inédito, formado exclusivamente para a atração.