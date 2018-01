A HBO divulgou nesta terça, 23, em seus redes sociais, o pôster oficial da aguardada 7.ª temporada de ‘Game of Thrones’, que estreia no dia 16 de julho.

Inspirada nos livros de fantasia de George R.R. Martin, a premiada produção se tornou uma das séries de maior sucesso da HBO nos últimos tempos.

Todas as temporadas de ‘Game of Thrones’ estão disponíveis na HBO GO, plataforma digital de entretenimento premium.