Uma pesquisa feita com telespectadores de Gugu Liberato identificou que seu público sente falta do ‘Gugu do SBT’, aquele que interagia mais com a plateia.

A principal reclamação é que ele se distanciou do público do estúdio desde que foi para a TV Record. Por essa razão, Gugu voltará mais ‘soltinho’ e irá interagir mais com a turma da plateia.

Outra novidade é a mudança do logotipo do programa. De resto, tudo segue como antes.