Paulo Soares, o ‘Amigão’, da ESPN, sai do ar por alguns meses

O apresentador Paulo Soares, o ‘Amigão’, da ESPN Brasil, vai se afastar do canal por dois ou três meses a partir de fevereiro. Ele vai tirar um período de férias mais longo, em que vai aproveitar o tempo para descansar, passear, estudar e cuidar da saúde – ele passará um período em um spa, como faz normalmente –, para voltar com as baterias recarregadas.

Amigão faz popular dobradinha com Antero Greco na bancada do programa SportsCenter, última edição, na faixa da noite, em que os dois comentam as últimas notícias esportivas sempre com bom humor.

Enquanto Paulo Soares estiver em férias, ainda não está definido quem fará dupla com Antero Greco na bancada do programa.