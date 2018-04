Participantes de reality da MTV consomem mil litros de álcool em 30 dias

Um dos realities de maior audiência da TV paga, o Are You The One Brasil estreia sua terceira temporada na MTV no dia 29, um domingo, às 19h30.

No jogo, dez homens e dez mulheres são confinados em uma casa e precisam encontrar seu par ideal, predefinido pela produção.

Caso todos os pares sejam formados, o grupo leva o prêmio de R$ 500 mil.

Os novos episódios já estão gravados e a coluna teve acesso a números curiosos, registrados durante os 30 dias de confinamento:

– foram consumidos aproximadamente mil litros de bebidas alcoólicas – entre cervejas, vinhos, espumantes, ice, vodca, saquê e uísque

– 2 mil ovos

– 90 kg de frango

– 6 km de papel higiênico (200 rolos)

– 300 pacotes de biscoitos

– 46 litros de açaí

– 49 preservativos

– mais de 400 beijos

– 31 brigas

– 50 copos quebrados